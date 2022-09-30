Bursa Mustafakemalpaşa da 'Bir'İz dedi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4.kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Bursa İznik ilçesinde gerçekleştirildi. Organizasyonun misafirleri arasında yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi ‘de kültür çadırı açarak kültürel değerlerini dünyaya tanıttı.BURSA (İGFA) - Orta Asya'daki geleneksel sporlar ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl Bursa’nın İznik İlçesinde göl kenarına hazırlanan dev platoda başladı.

Organizasyonun ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirildi. Spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklerle misafirlerine kucak açan organizasyonda, gastronomi, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyeler kurularak, sanat ve eğlence dolu bir program geçirildi.

Evrensel lezzetlerin ve tatların sunulduğu çadırlarda en renkli ve en çok ilgi gören çadır Mustafakemalpaşa Belediye’sine ait oldu. Mustafakemalpaşa Belediyesi, coğrafi işaret tescilli Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısıyla, keşkeğiyle, sirkeleri, hamur ürünleriyle izleyicilere eşsiz bir görsel şölen yaşattı.

Mustafakemalpaşa’nın kültürel değerleri, lezzetleri ve kıyafetlerinin ve müziklerinin tanıtıldığı çadırda, Mustafakemalpaşa’nın girişimci kadınlarına stant açarak el emeği göz nuru ürünlerini tüm dünyaya tanıttı. Girişimci kadın Aysun Doğru tarafından üretilen dünya üzerinde bir ilk olan Karamürver Pestili, misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.

Üretici kadınların ürettiği, sağdıç hamuru, keşkek ve Ovaazatlı Kırmızı Toz Biberi, Mustafakemalpaşa Kültür Çadırını ziyaret eden misafirler tarafından tam not aldı.

Bir şehirde Türkiye’nin tüm güzelliklerini barından Mustafakemalpaşa, yöresel lezzetleri ve kültürel değerleriyle organizasyona damga vuran ilçelerden biri oldu.