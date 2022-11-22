Bursa Mustafakemalpaşa'da Başkan'dan icraatler canlı yayın

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Kanar, 3 yılda hangi hizmetleri ilçeye kazandırdığını anlatan bir canlı yayın açarak tüm hemşehrilerinin evine misafir oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınla 1,5 saat ilçe halkına samimi bir şekilde açıklamalarda bulundu.

"Bu makam çözüm makamı" diyerek sözlerine başlayan Başkan Kanar, ilçenin 50 yıllık altyapı sorununa hançer vurarak, ilçede büyük bir projeye başladıklarını belirterek, "Vebalimiz var yapmak zorundayız" diyerek altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının hızlı ilerlemeler katettiğini vatandaşlarla paylaştı.

Başkan Kanar, Güllüce Mahallesi’nde 400 dönüm alanı istihdam için Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne tahsis ederken, ilçenin çehresini tam anlamıyla değiştirmek, sadece ilçenin merkezi konumunun Adnan Menderes Meydanı olarak kalmaması gelişmesi için 600 metrekarelik Kaymakamlık Lojmanını Mustafakemalpaşa Belediyesine takas yöntemiyle kazandırdığını kaydetti.

"NİYET HAYIRLI OLUNCA AKIBET HAYIRLI OLUYOR"

"Doğup büyüdüğüm hayat bulduğum şehri geliştirmek benim asli görevim, benim vebalim, niyet hayırlı oluna akıbet hayırlı oluyor" diyenBaşkan Kanar, Mustafakemalpaşa'ya çalışmak için gelen herkesin konforlu ortamlarda kalması gerektiğini belirterek, Osmanlı Parkı’nın yanında bulunan 5 bin 500 metrekare alanı, hâkimlere savcılara, memurlara lojman olarak ilçeye kazandırdıklarını açıkladı.

Kanar, 76 dönüm arazi üzerine kurulu Millet Bahçesi’nin karşısında bulunan alanı Huzurevi ve Rehberlik Araştırma Merkezi olacağının müjdesini verdi.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelerek, gençlerin fikir ve önerilerine önem vererek, ilçedeki gençlere büyük bir yatırımla Gençlik Merkezi’ni hediye ettiklerini ifade eden Başkan Kanar, 'Makamın asıl sahipleri' olarak nitelendirdiği gençlere seslenerek, "Kültür, sanat, altyapı üstyapı hepsi sizlerin geleceği için özellikle ilçemizin doğal güzelliklerini tarihi değerlerini sizlere miras bırakıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar sizler, sizlerin geleceği için" dedi.

Türkiye’de rol model olarak kabul edilen, Bursa’nın en büyük yeşil alanına sahip Mustafakemalpaşa’ya hizmet ve yenilik getiren Başkan Kanar, icraatların ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini, Mustafakemalpaşa’nın 5 yılda 100 yıllık hizmet göreceğini sözlerine ekledi.