Bursa Mustafakemalpaşa'da 76 dönüme Millet Bahçesi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 76 dönüm alanı ile Bursa’nın en büyük ve en özellikli Millet Bahçesi için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Mehmet Millet Bahçesi’nin gelişen ve değişen Mustafakemalpaşa’ya çok yakışacağını söyledi.BURSA (İGFA) -Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde hayata geçirilen 76 dönüm üzerine kurulu sosyal donatı alanı, Mustafakemalpaşa’nın çehresini değiştirecek.

Göreve geldiği 3,5 yılda ilçede hayata geçirdiği büyük projelerle ilçeyi yeniden tasarlayan Başkan Kanar, alt yapı ve üst yapı yatırımlarıyla ilçenin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkardı.

İlçenin vizyon rekreasyon alanlarından biri için Türkiye genelinde sadece 5 belediye içerisinde onay alarak ilçe sosyal donatı alanıyla yeşile, meyve ağaçlarına, bisiklet yolları, camii, Millet Kıraathanesi, biyolojik gölet, şehrin gürültüsünden uzak, dingin bir alan oluşturan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şehrin gürültüsünden uzak, bol oksijenli, yüzlerce meyve ağacı ve endemik bitkilerin yer aldığı Millet Bahçe’mize kavuşmamıza çok ama çok az kaldığını söyledi.

Projenin 2022 yılsonunda tamamlanacağını a.çıklayan Başkan Kanar, 76 dönüm arazi üzerine kurulu Millet Bahçesi içerisinde; dinlenme alanları, biyolojik yapay gölet, Millet Kıraathanesi, Millet kütüphanesi, çocuk oyun alanları, çok amaçlı spor salonları, camii, otopark, bisiklet yolu ve yürüyüş yolları olacağını kaydetti.

Öte yandan yine 2022 yılı sonunda bitecek projeler arasında Gençlik Merkezi’nin de Mustafakemalpaşa’nın çehresini değiştirecek projelerden biri olduğunun altını çizen Başkan Kanar, yeni gelişen Mustafakemalpaşa'nın herkesi mutlu edeceğini söyledi.