Bursa Mustafakemalpaşa'da 15 Temmuz'a özel anma

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 6. Yılında hain darbe girişime karşı direnen şehit ve gaziler Adnan Menderes Meydanında düzenlenen özel törenle anıldı.

BURSA (İGFA) - 15 Temmuz şehitlerinin yad edilip, demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Adnan Menderes Meydanı 7’den 77’ye tek oldu, milli birlik ruhu haykırıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin yıldönümünde hazırlanan anma programının bu sene ki onur konukları Uzm. Psikolog Yazar Kazım Yurdakul ve Stratejist Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ oldu. Başbuğ ve Yurdakul oldu. Başbuğ konuşmalarında 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yaşananları anlatırken ‘’ 15 Temmuz gecesi ABD'nin kurduğu tuzağın yerle bir edildiğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "15 Temmuz deyince aklıma o geceki selalar gelir. Çünkü selalarla bu millet bir araya toplandı, kimi şehadet kimi gazilik mertebesine erdi. Şükürler olsun 80 milyon tek yürek Amerika'nın kurduğu tuzağı yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!

‘’Bu aziz millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’’ ifadeleriyle sözlerine başlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. Tüm şehitlerimizi minnet, saygı ve dua ile yad anıyorum, aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun’’ dedi.

15 Temmuz programı boyunca dev ekrandan 15 Temmuz 2016 gecesinin belgeselleri yayınlarından, duygu dolu anlar yaşandı.

SELALAR ŞEHİTLER İÇİN OKUNDU

Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim ve mevlidin ardından hain yapılanmanın TRT’de sözde bildiri okuttuğu 00.13’ü gösterdiğinde tüm minarelerden salalar yükseldi.