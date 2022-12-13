Bursa MUŞSİAD ilk istişaresini Afyonkarahisar'da yaptı

Bursa'da 11 Nisan'da 17 üye ile kurulan Bursa MUŞSİAD, büyümeyi sürdürüyor. 8 ay gibi kısa bir sürede üye sayısını 100’e çıkaran dernek, istişare ve kaynaşma toplantısını Afyonkarahisar'da yaptı.BURSA (İGFA) - Kısa adı Bursa MUŞSİAD olan Bursa Muşlu Sanayici İş Adamları Derneği, Afyonkarahisar’da istişare ve kaynaşma toplantısı gerçekleştirdi.

Buluşmada dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ele alınırken, derneğin faaliyetleri hakkında bilgilerin de verildiği toplantıda MUŞSİAD’ın misyon ve vizyonuna da vurgu yapıldı.

ŞEHİTOĞLU: “YOL GÖSTERİCİ BİR STK OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bursa MUŞSİAD Kurucular ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mesut Şehitoğlu, derneğin 8 ay gibi kısa bir sürede 100 üyeye ulaştığına dikkati çekerek, üye sayısı ve dernek gücünün günden güne arttığını söyledi.

Resmi rakamlara göre Bursa’ya en çok göç veren 3. il olan Muş’un iş insanları tarafından kurulan MUŞSİAD'ın Bursa’nın 101. derneği olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan Şehitoğlu, "Türkiye ve Bursa ekonomisine değer katan üyelerimiz, istihdama da daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’mızın ve ülkemizin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi benimseyerek, çözüm noktasında yol gösterici bir sivil toplum kuruluşu olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.