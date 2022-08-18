Bursa Mudanya’da Yıldıztepe’deki zemin çökmelerine ‘Çevre Şehircilik’ incelemesi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yerel belediyenin Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi olarak inşasını gerçekleştirdiği zemin çökmeleriyle konuyu gündeme getiren Mudanya Belediye Meclisi’nin Memleket Partili üyesi Mehmet Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkililerin incelemeye geldiğini duyurdu.BURSA (İGFA) – Mudanya’da “İnsan hayatı; para, algı ve siyasetten daha değerlidir” diyen Memleket Partisi Mudanya Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Er’in geçtiğimiz Nisan ayında fotoğraflarla belgelediği Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki zemin çökmeleri iddiaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.

Zemin çökmelerinin olası bir depremde binaları ne derece etkileyeceğini gerek sosyal medya hesabından, gerekse de resmi kanallar üzerinden sorgulayan Mehmet Er’in CİMER’e yaptığı başvuru sonucu 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. Yıldönümünde yanıt buldu. Bakanlıktan yetkililer, Yıldıztepe’deki binaları incelemek üzere Mudanya’ya geldi.

Bu sürecin de takipçisi olacağını ifade eden Mudanya Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Er, “23 yıldır yaraları sarılamayan Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Mudanya’mızın 1. derecede deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha vurguluyor ve insan hayatının siyasetten de, algılardan da, paradan da çok daha değerli olduğunu önemle ifade etmek istiyorum” dedi.

Hatırlanacağı gibi, Mudanya Belediyesi’nin 11 milyon liraya yakın harcayarak yaptırmakla övündüğü Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi ihaleye bile çıkmadan teras zeminlerinde geçtiğimiz Nisan ayında çökmeler meydana gelmişti. Metrelerce temel çukuru açılan ve fore kazıklarla desteklendiği iddia edilen zemin çökmelerini Meclis Üyesi Mehmet Er, fotoğraflarla paylaşmış ve hasarın incelenmesi için kurumları göreve davet etmişti.