Bursa Mudanya’da 'kırmızı çizgi' farkındalığı

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla yurt genelinde eş zamanlı düzenlenen “Yayalara Öncelik Duruşu/ Hayata Saygı Duruşu” sloganlı kampanya Bursa'nın Mudanya ilçesinde de gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Mudanya'daki okulların çıkışlarındaki yaya geçitlerinde düzenlenen farkındalık etkinliklerinde öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.

12 Eylül İlkokulu önündeki farkındalık çalışmasına ilçe protokolü ile birlikte katılan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerin etkinliğinde çocuklarla da sohbet etti. Yaya çizgilerinden biri sembolik olarak kırmızıya boyanan yaya geçidinden öğrencilerin taşıdığı pankart ve bayraklarla geçiş yapan protokol, araç sürücülerini de bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiği kampanya, Mudanya’daki merkez ve kırsal mahallelerdeki okul ve yaya geçitleri önlerinde de gerçekleştirildi.