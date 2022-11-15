Bursa Mudanya’da emlakçılara ‘mesleki yeterlilik’

Bursa’nın Mudanya ilçesinde emlak sektöründe faaliyet gösteren esnaflar ‘Mesleki Yeterlilik’ belgelerine kavuştu.BURSA (İGFA) - Mudanya’da girdikleri sınav sonucunda uluslararası geçerliliği olan ‘Ustalık Belgesi’ ile ‘Sorumlu Emlak Danışmanlığı 5. Seviye Sertifikaları’nı almaya hak kazanan emlak sektöründe faaliyet gösteren toplam 28 esnaf belgelerine Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda düzenlenen törenle kavuştu.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu’nun ev sahipliğindeki sertifika törenine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan da katıldı.

Mesleki yeterlilik belgelerine kavuşan emlak sektöründeki esnafları tebrik eden Kaymakam Ayhan Terzi, bilgi ve uzmanlıkla gerçekleştirilen esnaflık faaliyetlerini önemsediklerini belirtti.

“VERİLEN BELGELERİN ULUSLARARASI KARŞILIĞI VAR”

Söz konusu belgelerin uluslararası karşılığı olan belgeler olduğunu ifade eden Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu da, belgeleri olmayanların artık emlakçılık yapamayacağını söyledi. Daha önce kalfalık ve esnaflık belgeleri verdikleri esnafların ustalık belgelerini de kısa bir eğitimle hazırlattırdıklarını belirten Başkan Abdulazizoğlu, “13 emlakçı arkadaşımız ‘Ustalık Belgesi’ almaya hak kazandı. 15 arkadaşımız da ‘Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Sertifikası’na hak kazandı. Böylelikle bu esnaflarımız ‘Ticari Taşınmaz Yetki Belgesi’ alabilecekler” dedi.

ESNAFA YENİ MÜJDELER

Bu arada daha önceden kalfalık belgesi verdikleri tüm esnaflarla ilgili de bir çalışma hazırlığında olduklarını kaydeden Başkan Abdulazizoğlu, ortaokul mezunu esnaflara lise diploması kazandırmak dahil önemli çalışma ve çabalar içinde olduklarının müjdesini verdi. Abdulazizoğlu, esnafların hangi yaşta olursa olsun kendilerine sunulan imkanları önemsemelerini istedi.

Belgelerini teslim alan esnaflar da, zorlu bir sınav sonucunda önemli belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Başkan Ertan Abdulazizoğlu’nun şahsında oda yönetimine teşekkür ettiler.