Bursa Mudanya'dan Ankara Çankaya'ya 100. yıl yürüyüşü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl etkinleri kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinden Ankara Çankaya'ya yapılacak yürüyüşle 100. yıl meşalesi taşınacak.BURSA (İGFA) - Türk Kurtuluş Savaşı'nın sona erdirildiği ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Mudanya'dan, başkent Ankara'ya "Mütareke'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Meşalesi" adıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

Mudanya ile Çankaya belediyelerinin ortak organizasyonuyla 20 Ekim'de Mütareke Meydanı'ndan başlayacak yürüyüşle ilgili bilgi veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Mütareke Meydanı’ndan başlatılacak yürüyüş boyunca Nilüfer, Bilecik, Bozüyük, Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Yenimahalle, Çankaya, Sivrihisar, Polatlı Belediyeleri ve Eskişehir ile Ankara Büyükşehir belediyelerinin başkanları ile güzergah boyunca bir araya geleceklerini söyledi.

Beraberlik ve barış mesajlarının verileceği yürüyüşte Cumhuriyet meşalesini taşıyacaklarını ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Mütareke Meydanı’ndan 20 Ekim'de gökyüzüne barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından yakılacak Cumhuriyet meşalesi Mudanya Bandosu eşliğinde halk ve sporcularla birlikte taşınacak. Yürüyüş güzergahlarındaki kentlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunulacak, şehitlik, anıt ve müze ziyaretleri gerçekleştirilecek. Güzergah boyunca il ve ilçelerde belirlenen noktalarda Cumhuriyet meşalesini taşıyacak sporcular Hasan Akyol, Yalçın Doğu, Cemalettin Suntur ve Nejat Çetin olacak. Yürüyüşümüz 28 Ekim’de Anıtkabir ziyaretiyle tamamlanacak" dedi.