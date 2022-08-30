Bursa Mudanya'da ziyaretçi 'Akın'ı!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla yerli imkanlarla üretilen A584 bordo numaralı TCG-Akın adlı denizaltı kurtarma gemisi Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.BURSA (İGFA) - Ana görevi batan denizaltıları ve mürettebatı kurtarmak olan su üstü gemilerine de yardım kabiliyeti bulunan 70 metre uzunluğundaki TCG Akın gemisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Mudanya İskelesi'nde halkın ziyaretine açıldı. Bayram etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-25 bordo numaralı hücumbot da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gün boyu ilginin yoğun olduğu Mudanya İskelesi'ndeki demirli gemileri Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de ilçe protokolü ile birlikte ziyaret etti.

Bir müddet gemiyi gezen Kaymakam Terzi'ye gemi komutanları tarafından bilgi aktarıldı. Ziyaret sırasında Sahil Güvenlik Mudanya Grup Komutanı Üst Teğmen Elyasa Koyuncuoğlu da hazır bulundu.

Ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi. Ziyaret sırasında gemi personeli tarafından ziyaretçilerin gemi hakkındaki sorularını cevaplayarak meraklarını giderdi.