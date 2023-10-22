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Bursa Mudanya'da zeytin sineği ile 5. mücadele başladı

GÜNDEM 22.10.2023, 16:20
Bursa Mudanya'da zeytin sineği ile 5. mücadele başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin üreticisi, son 1,5 aydır zeytin sineği ile mücadele ediyor.BURSA (İGFA) - Bugüne kadar mücadelede dört farklı uygulama gerçekleştirilen Mudanya'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere zararlı ile mücadele konusunda beşinci uygulama çağrısında bulundu.

Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Mudanya'daki üretim alanlarında yapılan arazi ve tuzak kontrolleri ile ilgili bilgi paylaşıldı. Halk arasında takoz olarak da bilinen zeytin sineği zararlısına karşı hasadına hemen başlanmayacak zeytin bahçelerinde ilaçlı mücadelenin yapılması gerektiğine dikkati çekildi.

Bakanlığın ruhsatlı ilaçlar listesini yayınlayan müdürlük, ilaçların meteorolojik koşullar dikkate alınarak, rüzgarsız havalarda özellikle incire bulaşması önlenecek şekilde kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

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