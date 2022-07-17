Bursa Mudanya'da üreticilere 'çayır tırtılı' uyarısı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri ‘çayır tırtılı’ zararlısına karşı uyardı. Müdürlük, üreticileri başta ayçiçeği olmak üzere diğer tarla bitkilerinde de zararlı olabileceğine karşı arazi kontrollerini yapmalarını istedi.BURSA (İGFA) – Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ayçiçeği ekim alanlarında son günlerde bazı bölgelerde yoğun olarak görülen ve mücadelede geç kalınması durumunda önemli zararlara neden olan ‘çayır tırtılı’na karşı üreticileri uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, çayır tırtılı zararlısına karşı tarla kontrollerinin yapılmasını isterken, görülmesi durumunda en kısa sürede müdürlüğe bilgi verilmesini istedi.

Yapılan arazi kontrollerindeki tespitlerde Mudanya’daki üretim alanlarında zararlının yonca ekiliş alanları ve yabancı ot mücadelesi yapılmamış alanlara yakın ayçiçeği ekiliş alanlarında ilaçlı mücadeleye ihtiyaç olacak yoğunlukta olduğunun gözlendiği kaydedildi. Çayır Tırtılı zararlısının ergin uçuşlarının da tespit edildiğini belirten yetkililer, olası yeni döl larvalarının çıkışlarının da olacağı anlaşıldığından, zararlının yayılmasını önlemek ve mücadelesinin zamanında yapılarak oluşabilecek zararın önüne geçilmesi üreticilerimizin de daha titiz ve sık tarla kontrollerini yapmalarının etkin olacağı bildirildi.