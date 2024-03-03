Bursa Mudanya'da 'Sihirli Mantar'a 1 gözaltı!

Ölümle sonuçlanabilecek derecede tehlikeli olan mantarın içeriğinde bulunan 'psilosin' ve 'psilosibin', Türkiye'de uyuşturucu maddeler kapsamına alınmıştı. Bu maddeye yönelik Bursa ve çevresindeki ilk yakalama Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amiri ekipleri tarafından gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 'Sihirli Mantar' operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre F.A adlı şahsın ikametinde yapılan aramada 19,1 gram marihuana, 14,5 gram esrar, 9,4 gram kullanılması durumunda ölümle sonuçlanabilecek derecede tehlikeli olan halüsinasyon görmeye neden olan mantar ile 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu içiminde kullanılan sigara kağıdı ele geçirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan F.A adlı şahıs emniyetteki ifadesi sonrasında adli makamlara sevk edilirken, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele konusunda konusundaki çalışmaların devam edeceği öğrenildi.