Bursa Mudanya'da şiddetli yağış günü kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı!

Bursa’nın Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi’ndeki bağ evinden şiddetli yağışın olduğu gün Bursa’ya gitmek üzere ayrılan ve sele kapıldığı tahmin edilen yaşlı bir kişinin dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.BURSA (İGFA) – Alınan bilgiye göre Mudanya’nın Kumyaka Mahallesi’nden 70 yaşındaki Feridun Sönmezoğlu için gelen kayıp ihbarı üzerine AKUT ekipleri AFAD, DASKUT ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Kaybolan vatandaş için seferber olan arama kurtarma ekipleri, geç saatlerde bağ evinin yakınlarında bulunan dere yatağında yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. AKUT Operasyon Bursa ekibi, vatandaşın cansız bedeninin AFAD ve Jandarma tarafından bulunduğunu duyurarak tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sönmezoğlu’nun cesedi kesin ölüm sebebi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

https://twitter.com/AKUT_Dernegi/status/1565578032487751681