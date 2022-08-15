Bursa Mudanya'da 'sağanak' teslimiyet! 260 konutu su bastı, ağaçlar devrildi, dereler taştı!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat etkili olan yağış, Mudanya’da adeta afet yaşanmasına neden oldu. Su taşkınlarının yaşandığı Mudanya'da 260 konuta 33 personelle müdahale edildi.BURSA (İGFA) – Mudanya’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin ana cadde ve sokaklarında su birikintileri oluşurken, kuvvetli yağış dolayısıyla dereler taştı, rögarlar patladı. Bazı noktalarda toprak kaymaları meydana gelirken, ağaçlar devrildi, çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Çepni Dağları’ndan yükselen sularla Işıklı Yolu üzerindeki Yeni Mahalle’nin içinden geçen Çınarlı Deresi taştı. Dereye kıyısı olan araziler, bahçeler sular altında kaldı.

Vatandaşlar bazı zamanlarda bu derenin yükselen sularla birlikte taştığını ancak ilk kez bu denli bir baskın yaşandığına şahit olduklarını söyledi.

VALİ CANBOLAT MUDANYA'DA

Yağışların sebep olduğu su taşkınları, çatı uçması ihbarlarının artması üzerine AFAD ekipleri ilçeye yönlendirildi. Can kaybının yaşanmadığı afet sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat da ilçeye gelerek, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan bilgi aldı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada ise Mudanya’da yaşanan 260 konutta AFAD, NAK, MAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edildiği, 20 personelin teyakkuz halinde bekletildiği kaydedildi.