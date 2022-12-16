Bursa Mudanya'da Pençe Kilit şehidine veda

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Aralık’ta yaralanan ve 10 gündür yaşam savaşı verdiği Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA’da şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, bugün memleketi Bursa’nın Mudanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.BURSA (İGFA) – Bölücü teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un naaşı öğleden önce helallik alınmak üzere Halitpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Yavuz ailesi, evlerinin önünde Bursa Valiliği tarafından kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, yüzlerce vatandaş şehide son vazifelerini gerçekleştirdi.

Yavuz’un cenazesi helallik alınması ardından Güzelyalı Duran Camii’ne götürüldü. Burada devlet erkanının yanı sıra il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Şehit tören alanına silah arkadaşları tarafından getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından şehidin naaşı, Mudanya eski mezarlığında bulunan şehitliğe defnedildi.