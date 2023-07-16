Bursa Mudanya'da makilik alanda yangın!

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalında Çepni ile İpekyayla mahalleler arasındaki makilik alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ve ağıllara sıçramadan ekiplerin koordineli çalışmalarıyla bir saatte kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalındaki Çepni ile İpekyayla mahalleleri arasında makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölge Müdürlüğü'nün erken müdahalesi ile yerleşim yerlerine ve ağıllara ulaşmadan kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü

Çalışmalarda 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve 40 personelle müdahale edildiği ve yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar görüdüğü öğrenildi.

https://twitter.com/bursaobm/status/1680524437639028738