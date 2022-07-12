Bursa Mudanya'da ‘kepçe’li suçlamaya esastan ret!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde göreve geldiği günden bu yana “Mudanyalıların hakkını yiyenden, haramilerden, hesap soracağız” diyerek şehitleri her ortamda provakatif söylemlerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın iddiasıyla dönemin belediye başkan yardımcısı hakkında yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet, 10 Kasım 2020 tarihinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nce kaldırılmıştı. Kararı temyize gönderen belediyenin nin istemi Yargıtay’da esastan reddedildi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesince verilen mahkûmiyet hükümlerinin kaldırılarak sanıkların atılı suçtan beraatlarını oy birliği ile onadı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nin eski Başkanı Hasan Aktürk döneminde 2013 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle ihaleye çıkarılan 1995 model kepçe yerine, daha değerli bir iş makinesinin satıldığı iddia edilmişti. İhalenin üstünden yıllar geçtikten sonra kepçenin sigortasını yeniletmek için acenteye giden belediye yetkilileri yaşadığı büyük şok yaşamıştı. Acentedeki yetkililer, belediyeye ait iş makinesinin kayıtlarda hurdaya ayrılmış göründüğünü belirterek, sigorta yapmamışlardı.

TÜRKYILMAZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bunun üzerine olayın araştırılması için belediye çalışanlarına talimat veren Başkan Hayri Türkyılmaz, 2013 yılında satışa çıkarılan eski kepçe yerine yeni iş makinesinin alıcıya teslim edildiği iddiasıyla konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Başkan Türkyılmaz, satış işlemini gerçekleştiren dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Akif Altıncan ve iş makinesini alan Haşim Ünver'in, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamuyu zarara uğratma' suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

YEREL MAHKEME HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın şikâyeti üzerine 6 Haziran 2017'de hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Mudanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi ise sanıklar hakkında; 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesi ile TCK'nın 61. maddesindeki suçun işleniş biçimi, failin kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı kıstasları gözetilerek takdiren ve teşdiden ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmederken, mahkeme daha sonra sanıkların cezalarında 1/6 oranında indirim yaparak ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse mahkûm etmişti.

BÖLGE ADLİYE “SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMAMIŞ” DEDİ

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi ise 10 Kasım 2020 tarihli kararla, ilk derece mahkemesince verilen mahkûmiyet hükümlerinin ‘hukuka aykırı’ olduğu anlaşıldığından hükmün kaldırılmasına ve kişilerin üzerilerine atılı ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ suçunun yasal unsurları yönünden oluşmadığı için ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

BELEDİYE TEMYİZ TALEBİNDE BULUNDU, YARGITAY ESASTAN REDDETTİ!

Söz konusu Bölge Adliye Mahkemesi’nce verilen hükümleri temyiz eden Mudanya Belediyesi’nin ileri sürdükleri nedenleri 23 Mayıs 2022 tarihinde görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, söz konusu iddiaların yerinde görülmediğinden temyiz isteminin esastan reddi ile ilgili hükümlerin onanmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

Yargıtay’ın kararına yönelik kesinleşme şerhi 24 Haziran 2022 tarihinde ilgili mahkemelere ulaştı.