Bursa Mudanya'da incir sahalarında dal izolasyonu yapıldı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa siyah incirinde kalite için ‘İlmek ilmek incir ilek fidan” adlı projesini sürdürürken, ilek incir ağaçları ve üretim alanlarında bitki sağlığı çalışması yaptı.BURSA (İGFA) - Coğrafi işaretli Bursa siyah incirinin kentin değerli ürünleri arasında olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı meyvecilik birimi uzmanları, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile birlikte Mudanya ilçesindeki incir bahçelerinde dal izolasyonları çalışması gerçekleştirdi.

Bursa’nın önemli ihracat ürünü olan siyah incir üretim alanlarında sezon başlangıcında yapılan çalışmaya Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik personelleri de katıldı.

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Eşref Tutmuş, ilek incir ağaçlarında ve üretim alanlarında bitki sağlığı çalışması yaptı.

Bahçelerde yapılan dal izolasyonları çalışmaları ile Bursa’nın incir alanlarında yaşanan ilek probleminin yerelde çözümü hedeflendi.