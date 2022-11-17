Bursa Mudanya'da eve giren Makak maymunu koruma altında

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi’nde bir eve maymun girdiğinin ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, davetsiz misafiri koruma altına aldı.BURSA (İGFA) – Alınan bilgiye göre ihbar üzerine Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Birimi ekiplerince Güzelyalı Burgaz Mahallesi’ndeki adrese ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki koruma-kurtarma ekibi, yakalama filesi ile makak maymununu kontrol altına aldı.

Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız tarafından ilk muayenesi yapılan dişi makak maymununun sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespit edildi.

Bakıma muhtaç olan yavru maymun koruma altına alınarak, doğal yaşam ortamına en yakın olan Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi.

https://twitter.com/Dkmp2BolgeBursa/status/1592839054068158464