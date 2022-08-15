Bursa Mudanya'da dört koldan hasar tespit

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış kaynaklı ev ve işyerlerinde oluşan su baskınlarına yönelik ekiplerin müdahaleleri sürerken, diğer yandan tarım arazileri ile ev ve işyerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) – DSİ 1. Bölge Müdürü Murat Şayan ve teknik ekibi, Mudanya’daki yağış ardından meydana gelen dere taşkınının yaşandığı bölgede ve köprüde incelemelerde bulundu.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ve beraberindeki zirai teknik ekip de, yağış ve dolu sonrası tarım arazilerinde oluşabilecek zararlar için tespit çalışmaları başlattı. Doludan hasar gören meyve ve sebze bahçelerindeki ürünlerle ilgili üreticileri ziyaret eden müdürlük, ön çalışma başlattı.

Mudanya Kaymakamlığı da selden ve su baskınlarından etkilenen esnafların hasar tespitlerini yapmak üzere Hasar Tespit Komisyonu kurdu. Hasar tespiti için adı soyadı, işyeri adı ve adresi ile iletişim bilgilerinin 0224 544 1001 nolu Kaymakamlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne iletilebileceği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise, saat 18.30 itibariyle 280 ihbara müdahale edildiğini duyurdu. 61 Personel, 5 Yol süpürme aracı, 7 Su tankeri, 7 Kamyonet ile temizlik çalışmalarının sürdüğü Mudanya’da, Buski ve itfaiye ekiplerince vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler doğrultusunda hareket edildiğini kaydetti.