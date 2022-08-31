Bursa Mudanya'da deniz çamur rengine döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla karayla deniz adeta birleşti. Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde bir çok araç sel sularında sürüklendi. Denizin bir bölümü kahverengiye büründü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taşarken, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Buski, İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber olurken, Halitpaşa Mahallesi'nde adeta sel suları dolayısıyla karayla deniz birleşti.

Sel sularında bir çok araç sürüklenirken, hasar oluştu. Bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Bu arada yağıştan dolayı akan çamurlu suyla denizin bir bölümü kahverengine büründü.