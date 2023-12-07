Bursa Mudanya'da çiftçilere ÇKS uyarısı

Bursa'da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 üretim yılına yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'nde kayıt yenileme başvurularının 2 Ocak 2024 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, söz konusu ÇKS başvurularının 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle başladığına dikkati çektiği duyurusunda, "2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi için son başvuru 2 Ocak 2024 olup bu tarihten önce üretici çiftçilerin başvuru ve güncellemelerini tamamlamaları gerekmektedir" denildi.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları adına biran evvel bağlı oldukları Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak ÇKS başvuru ve güncellemelerini tamamlamaları istendi.