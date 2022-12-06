Bursa Mudanya'da balık tezgahlarında çeşitler arttı

Balık tezgahlarında bir süredir yer alan palamut, yerini hamsi ve çinekop gibi balıklara bıraktı.BURSA (İGFA) - Balık tezgahlarında çeşit artarken, bolluk azaldı.

Tezgahlarda uzun bir süredir bol olan palamut, yerini hamsi ve çinekop gibi küçük balıklara bıraktı.

Son günlerde Marmara’da görülen soğuk hava, balık fiyatlarını artırdı.

Tezgahlarda bolluk görülmese de çeşitlerin çok olduğu dikkat çekti.

Mudanya'da balıkçıların tezgahlarında hamsinin kilogramı 35 ile 80 lira arasında, çinekop ve istavrit 80-100 lira arasında satılırken, uskumru 120, levrek 130, mezgit 150, somon 250, barbunya 150, karides 125 liradan, palamut ise tanesi 60 liradan alıcı buluyor.