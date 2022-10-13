Bursa Mudanya'da antik Myrleia'nın sur duvarlarına ulaşıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması ve korunması amacıyla Bursa Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları bilimsel çalışmalara da ışık tutuyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün bilimsel katkılarıyla yapılan çalışmalar Mudanya'da sürüyor. Kazılar sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken, aynı alanda belediyeye ait arazide de kazı çalışmaları başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in de hazır bulunduğu çalışmalarla Myrleia şehrinin sur duvarlarına ulaşıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 8. yüzyılda ilk koloni kenti olarak kurulan ticaretin merkezi konumundaki Myrleia’nın 700 hektarlık bir alanı kaplayan büyük bir şehir olduğunu dile getirdi.

Başkan Türkyılmaz, 2015 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazılarla açığa çıkarılan villa ve villaların içerisindeki mozaiklerin Myrleia’nın çok önemli bir şehir olduğuna işaret eden önemli veriler olduğunu kaydederken, "Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia’yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Her bir çalışmada Myrleia’nın yeni bir sırrına ulaşıyoruz. Tek bir amacımız var. Myrleia’yı el ele vererek Mudanya’mıza, insanlığa, kültür ve tarihe kazandırmak. Geleceğe tarihi bir imza atmak. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu