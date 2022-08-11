Bursa Mudanya'da 41 arıcı sertifikalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde açılan arıcılık kursuna katılan 41 kursiyer sertifikalarına törenle kavuştu.BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'nde mevcut arıcılık potansiyelinin daha etkin kullanılabilmesi ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Haziran ayı içerisinde düzenlenen arıcılık kursuna katılan 41 kursiyer sertifikalarına kavuştu.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün hazır bulunduğu törene, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergun Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız ile Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ve kuersiyler katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, bir çok bitkisel üretimin arıcılık ile bilrikte karşılıklı yarar sağlayarak sürdürülebileceğine dikkati çekerek, deniz seviyesinden binlerce metre yüksek yaylalarla kadar bitki ve çiçeğin bulunduğu her yerde arıcılığın yapılabileceğini söyledi.

Türkiye'de geçen üretim sezonunda 8,5 milyonu aşkın kovanda 96 bin 344 ton bal üretildiğini belirten Müdür Aygül, Bursa'da ise bin 632 işletmenin 88 bin 257 adet kovanından toplamda 886,71 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini vurguladı. Mudanya'daki arıcılık faaliyetlerinde ise çam ve çiçek balının 110 işletmenin 5 bin 10 kovanda 38 ton üretim gerçekleştirdiğini söyleyen Aygül, mevcut arıcılık potansiyelin daha etkin kullanılabilmesi ve mevcut sorunların etkisini en aza indirmek için arıcılara verilen eğitimin önemine dikkati çekti.

Eğitimlerin gelen talepler doğrultusunda yapıldığını belirten Müdür Aygül, 6-21 Haziran tarihlerinde Mudanya'daki eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Bursa'ya ve ülke arıcılığına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalar sonrasında katılımcı protokol, 84 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 9'u kadın 41 kursiyere arıcılık sertifikalarını takdim etti.