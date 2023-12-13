Bursa Mudanya'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Marmara Denizi Mudanya Kumyaka'da Kandilli'ye göre 3,9 büyüklüğünde, AFAD'a göre ise 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Mudanya Kumyaka olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yaşanan depremi 3,7 büyüklüğünde kaydetti.

Merkez üssü Gemlik Körfezi Mudanya olan saat 23.04’te meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 9,11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1735029504215585017

Yaşanan depremden bir dakika sonra saat 23.05’te merkez üssü Tirilye olan 2,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli’nin verilerine göre, bu depremler öncesinde ise saat 22.46’dan bu yana yaklaşık 5’er dakika arayla merkez üssü Gemlik Körfezi olan 1,6 ile 2,4 büyüklüklerinde farklı depremler yaşandığını duyurdu.