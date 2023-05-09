Bursa Mudanya'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiBURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.20'de kaydedilen depremin yerden 7,46 kilometreliğinde meydana geldiği öğrenildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1655837536244183042

Öte yandan Kandilli'nin verilerine göre de, 3,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Mudanya'nın Eğerce Sahili olduğu ve derinliğinin 4,3 kilometre olduğu kaydedildi