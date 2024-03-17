Bursa Milli Eğitim'den Gazze'ye yardım tırı

Bursa’da üretimi halk eğitim merkezi müdürlükleri aracılığıyla tamamlanan polar battaniyeler paketlenerek Gazze’ ye ulaştırılmak üzere Mersin Havalimanı'na gönderildi.BURSA (İGFA) - İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla yapılan üretimlerin ulaştırılması amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

Gazze’de ağırlaşan kış şartlarıyla zor koşullarda yaşam mücadelesi veren halka destek olmak amacıyla halk eğitim merkezlerinde görevli idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin yardımıyla polar, içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı, maske ve battaniyeden oluşan ihtiyaç malzemelerinin üretimi yapılıyor.

Bursa’daki halk eğitim merkezlerince Gazze’de bulunan vatandaşlar için yapılan üretim çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa İl Milli eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Halk eğitimi merkezlerimizdeki öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimiz Gazze'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin günlük kullanım malzemelerine yönelik üretimler yapıyor. Halk eğitimi merkezlerimiz, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi kapsayan depremin ilk gününden itibaren yaptıkları üretimlerle hafızalarımızda yer edindiler. Gönüllü olarak yaptıkları üretim faaliyetleriyle adeta birer fabrika gibi çalışarak vakit kaybetmeden milli birlik ve beraberlik noktasında önemli bir rol üstlendiler. Bugün ise Gazze’de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren halk için organize olmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Gazze için yapılan üretim çalışmalarında üretimden paketlemeye kadar katkı sunan tüm kursiyer ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor emeği geçen herkesi kutluyorum. Bursa’dan dualarla tırımızı Filistin’e yolcu ediyoruz.” diye konuştu.