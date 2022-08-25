Bursa Milletvekili Zafer Işık afetzede Orhangazi'de

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, dün akşam saatlerinde gerçekleşen yoğun yağış nedeniyle meydana gelen taşkında maddi zarar gören Orhangazi İlçesi Paşapınar Köyü’nü ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, bölgede süren çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi İlçesi Paşapınar Köyü’nde dün akşam yaşanan taşkından etkilenen bölge halkını ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Işık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, il, ilçe yöneticileri, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da hazır bulunduğu ziyarette Paşapınar Halkı’na taşkın olayında yaşanan maddi kayıpların giderilerek, bir an önce yaraların sarılabilmesi için yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti.

Heyet, taşkının yaşandığı saatlerden itibaren aralıksız çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi ve ilgili kurumların yetkililerine teşekkür etti.

Bölgede yaşanan üzücü olayın etkilerini Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, DSİ ve AFAD yetkilileri gidermeye çalıştığını kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Can kaybının yaşanmadığı olayda dört vatandaşımızın yaralı olduğu haberini aldık ancak çok şükür ki durumları iyi. Yaşanan maddi zararların telafisi için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Bizler de il başkanlığımızla birlikte köyümüze geldik, muhtarımız ve vatandaşlarımızla görüştük. İlgili tüm kamu kurum ve kuruşları burada yaşanan taşkının izlerini silene kadar çalışmaya devam edecekler. Çalışmaların takipçisi olarak yaraların bir an önce sarılması için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğiz” diye konuştu.