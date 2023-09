Bursa Kuruçeşme Muhtarı, Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedi!

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi’nin sorunlarının konuşulduğu Mahallemin Muhtarları programında Muhtar Ali Polat, Kuruçeşme'nin bitmeyen sorunlarına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istedi.Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA)- Herkes Duysun'da yayınlanan "Mahallemin Muhtarları" programında bu hafta, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi’nin sorunlarını ele alındı.

Kuruçeşme Mahalle Muhtarı Ali Polat, Sakarya Caddesi’nin trafiğe açılmamasından şikayetçi olduklarını dile getirdi.

https://youtu.be/KepjEhpDEEA

Muhtar Polat, spor sahası ve pazar alanı için uygun yerlerinin varlığına dikkati çekerek, "Defalarca dilekçe yazdık, yer gösterdik ama yaptıramıyoruz. Mahallemize hiçbir hizmet yaptıramıyoruz. Şu an hizmet yaptıramadığımız gibi, eskiden yapılmış olan asfaltların yamasını bile yeniletemiyoruz. Bursa’ya zararı olduğunu düşündüğümüzden, defalarca kez belediye başkanımızdan Sakarya Caddesi’ni trafiğe açmasını istedik. Cumhurbaşkanımızdan bana beş dakikalık randevu verip, mahallemizin eksiklerini ve sıkıntılarını anlatmak için beni dinlemesini istiyor ve rica ediyorum" dedi.

Görüntülerinin çekilmesini istemeyen mahalle halkı ise mahallenin, uyuşturucu ve silah ticareti olmak üzere birçok gayrimeşru işin yuvası haline geldiğini, mahallede ciddi bir asayiş probleminin olduğunu söylediler ve sorunlu kişilerden çekindikleri için görüntülerinin yayınlanmasını istemediler.

Ayrıca mahallede yalnız yürümenin bile ziyadesiyle tehlikeli olduğunun altını çizen vatandaşlar, mahalledeki asayiş probleminin bir an önce çözülmesini talep ederek, “Yetkililerden bir an önce mahallemizin güvenlik ve asayiş sorununu çözmelerini talep ediyoruz. Mahallemizde hırsızlık başta olmak üzere birçok asayiş olayı çok fazla oluyor. Özellikle akşam karanlığında tek başınıza yürümeniz bile tehlikeli. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bursa’nın merkezinde, özellikle ilçe kaymakamlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünün dibindeki bir mahallenin suç yuvası olması çok üzücü. Bir an önce önlem alınmalı" görüşüne yer verdi.