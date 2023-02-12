Bursa, koordinasyon için Hatay'a görevlendirildi

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Gaziantep’e koordinasyon için görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki çalışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay’da görevlendirildi.BURSA (İGFA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı’nda gece gündüz demeden gerek yardımların sağlıklı bir şekilde ulaştırılması, gerekse de arama kurtarma ve sosyal yaşama destek çalışmalarıyla başarılı bir performans ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece Hatay’a hareket etti.

Başkan Aktaş, sosyal medya hesabı aracılığıyla Hatay yolunda yaptığı paylaşımda, depremden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle geldiği Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaraları sarmak için canla başla çalıştıklarının altını çizdi.

https://twitter.com/Alinuraktas70/status/1624509898921766916

Çalışmaların bölgede halen devam ettiğini ve önemli bir mesafe alındığını kaydeden Başkan Aktaş, “An itibariyle bakanlığımızın talimatıyla Hatay’a yola çıktık. Orada da çalışmalara katkı vereceğiz. Bursalı hayırseverlere ve kurum çalışanlarıma güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bakanlarıyla, kurumlarıyla, askeriyle, polisiyle, belediyeleriyle, STK’larıyla devlet millet el ele sarılacağız, yaraları saracağız. Dualarınızı ve desteklerinizi depremzedelerden esirgemeyin” diye konuştu.