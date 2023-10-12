Bursa Koğukçınar'da mahalle sakinleri ne istiyor?

Herkes Duysun ekibi bu hafta 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında Bursa'nın Osmangazi ilçesi sınırlarındaki Koğukçınar Mahallesi'ni ziyaret etti. Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan bölgede halka çözüm bekleyen problemler sorulurken, memnuniyetler de dile getirildi.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Duygu TAŞKIRAN - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Koğukçınar Mahallesi'ni ziyaret ettik. Mahallenin çözüm bekleyen güncel problemleri, gelecek projeleri ve memnuniyetleri hakkında konuşulurken, mahalle sakinleri, genel anlamda muhtarın gayreti ile hizmet alabildiklerini, belediyenin bölge ile fazla ilgilenmediğini, yapılan hizmetlerin çoğunun yeni mahallelere olduğunu kaydetti.

ÇÖP MAHALLENİN DRAMI!

Sokaklardaki çevre kirliliğinden muzdarip olduklarını ifade eden bir mahalle sakini, "Her tarafı pislik götürüyor. Bir yağmur yağıyor, sokaklarda ördekler geziyor. Muhtarımızın gayreti ile hizmet alabiliyoruz ancak belediyelerden yeterli hizmeti görmüyoruz" dedi.

"TEMİZLİK KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ VAR"

Yaklaşık 23 yıldır bu mahallede esnaflık yaptığını belirten mahalle sakini, “Buranın halkıyla güzel bir sohbetimiz var, memnuniyetlerimiz var ancak temizlik konusunda sıkıntılarımız da var. Mahalle muhtarımız konuyla ne kadar ilgilense de temizlik, araç trafiği, caddelerin dar oluşu biraz sıkıntı çıkarıyor. Bu yönde bir çalışma yapılsa hem mahalle halkı hem de esnaf için güzel olur" dedi. Genel anlamda mahalleden ve muhtarından memnun olduklarını söyleyen mahalle halkı, asfaltlar, toz kalkmaları, çevre düzeni gibi ufak tefek sorunların olduğunu, bu sorunların da muhtarın ilgisi ve gayretiyle çözüleceğini dile getirdi.

"ÜCRETSİZ CEMİYET DÜZENLEYEBİLECEKLERİ KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZ VAR"

Altyapı ile ilgili çalışmaların neredeyse tamamını bitirdiklerini söyleyen Koğukçınar Mahalle Muhtarı Sait Ergen, "Şu an güncel olarak bir ‘Kültür Merkezi’ projemiz var. Bu projenin de kamulaştırılması anlamında yarısını tamamladık. Bölgede bulunan birkaç mahallenin kullanabileceği, ücretsiz olarak cemiyet düzenleyebilecekleri ve tamamen ihtiyaç-talep doğrultusunda değerlendirilebilecek olan çok amaçlı, güzel bir yer olacak" ifade etti. Pazar pazarının kurulduğu caddede bazı problemlerin olduğuna vurgu yapan Ergen, güvenlik güçlerinin desteği ile bu sorunlarla mücadele etmeye çalıştıklarını belirtti. Mahallede huzur olmasını, mahalle sakinlerinin mutlu olmasını ve bundan başka bir gayelerinin olmadığını ekleyen mahalle muhtarı, ihtiyaç sahiplerini de unutmadıklarını, onlar için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.