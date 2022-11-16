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Bursa Kitap Günleri ile üçüncü buluşmaya hazır

GÜNDEM 16.11.2022, 16:38
Bursa Kitap Günleri ile üçüncü buluşmaya hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği 3. Kitap Günleri, 18-27 Kasım'da Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - ‘Herkes için her yerde kültür sanat’ parolası ile kültürel faaliyetleri Bursa’nın tamamına yayan Büyükşehir Belediyesi, Kitap Günleri’nin üçüncüsünü 18-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenliyor.

Kitapseverlere 10 gün boyunca adeta kültür şöleni yaşatacak etkinlik, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına atfedildi. Ayrıca ‘Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle’ Türk dünyasından yazarların da etkinliğe gelmesi öngörülüyor.

Bursa’nın yaşayan değerlerinden Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Güney Amerika edebiyatının önemli kalemlerinden Carlos Maria Dominguez’in ‘onur konuğu’ olarak katılacağı 3. Kitap Günleri kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Etkinliğe; 120’yi aşkın yayınevi katılacak, 50’ye yakın söyleşi gerçekleştirilecek. Atilla Dorsay, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Beyhan Budak, Bircan Yıldırım, İhsan Fazlıoğlu, İlber Ortaylı, Kemal Sayar, Mete Yarar, Mustafa Şen, Nurullah Genç, Sadettin Ökten, Saniye Bencik Kangal, Serdar Tuncer, Varol Yaşaroğlu, Yasin Pişgin ve Yusuf Kaplan gibi 200 civarında yazar ile şair, okurlarıyla buluşacak.

RUHU DOYURACAK ZİYAFETE DAVET

İlk emri ‘Oku’ olan bir dine mensup bulunduğumuzu hatırlatan ve hayata tutunmak, kendimizi geliştirmek ve yeniliklere adapte olabilmek için okumanın çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okumanın yeri ve zamanının olmadığını söyledi. Kitaplar sayesinde farklı hayatlar yaşayabildiğimizi ve düşünce dünyamızın zenginleştiğini kaydeden Başkan Alinur Aktaş, çok önemsedikleri etkinliğin şehre ciddi kazanımlar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

İlkini 2019 yılında düzenledikleri kitap ve kültür şöleninin bu sene 18-27 Kasım tarihleri arasında 10 gün boyunca yapılacağını anlatan Başkan Aktaş, “Bu sene işi biraz daha yerelleştirdik. Gerek odamızın gerek üniversitelerimizin gerekse orta ve lise düzeyindeki okulların destek ve katkısını önemsiyoruz. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Güney Amerika edebiyatının güçlü kalemlerinden, eserleri 20 farklı dile çevrilen Carlos Maria Dominguez bu sene ‘onur konuğumuz’ olacak. Artık gelenek hâline gelen, Bursalıların hatta civar illerin merakla beklediği bir etkinliğin mimarı konumuna geldik. Her sene Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi dolup taşıyor. Bu da heyecanımızı artırıyor. Şölenimize ortak olmak için tüm kitapseverleri, 18 Kasım Cuma günü Saat: 14.00’da Merinos’ta gerçekleşecek olan açılışa davet ediyorum. Ruhumuz ve dimağımızı doyurmak için 10 gün boyunca Merinos’ta ziyafet sofrası açık olacak. İş birliği ve destekleri için İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, şehrimizin üç üniversitesine teşekkür ediyorum” dedi.

Böylesine bir faaliyetin şehre büyük faydası olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, 23 Kasım’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde alanında uzman akademisyen ve yazarların katılımıyla ‘Çocuk ve Sanat Çalıştayı’nı düzenleyeceklerini de açıkladı.

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