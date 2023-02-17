Bursa Kestel'in deprem bölgesine destekleri sürüyor

Kestel Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Deprem bölgesine şimdiye kadar yardım malzemesi dolu 32 Kamyon 18 TIR yollayan Kestel Belediyesi, ayrıca 3 temizlik aracı, 1 kepçe, 2 kamyonet ve 21 personelini de çalışmalara destek vermeleri için deprem bölgesine yolladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’de 10 ili vuran deprem, bütün ülkeyi yasa boğarken, herkes depremzedelere yardım için seferber oldu. Kestel Belediyesi de, deprem bölgesine destek olmak için bütün imkanları ile çalışıyor.

Başlatılan yardım kampanyası da günlerdir yoğun destek alıyor. Vatandaşlar depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri Kestel Belediyesi vasıtasıyla bölgeye ulaştırıyor.

Kestel Belediyesi’nin Afet Yönetim Merkezi Hizmet Binası’na gelen vatandaşlar yardım malzemelerini görevlilere teslim ediyor. Afetin ilk gününden itibaren 32 kamyon 18 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan 3 temizlik aracı, 1 kepçe, 1 iş makinesi, 2 kamyonet ve 21 personel çalışmalara destek vermek için deprem bölgesine desteğe ulaştı. Kestel Belediyesi, Afet Yönetim Merkezi ve Sevgi Derneği’nde yardımların toplanmasına devam edileceğini bildirdi.