Bursa Kestel'de silajlık mısır hasadı yapıldı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın 2022 yılı Yenilik Yayım Projeleri kapsamında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile Bursa'nın Kestel ilçesinde yürütülmekte olan 'Silajlık Soya ve Mısırın Birlikte Yetiştirilmesi Yayım Projesi' tarla günü yapıldı.BURSA (İGFA) - Kestel'de yapılan tarla günü Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Kestel İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayrettin İnal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Esra Uzun, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç ve çiftçilerimizin katılımı ile gerçekleşti.

Uygulanan proje hakkında konuşma yapan İl Müdürü Aygül, hayvansal üretimde gerek duyulan taze yem ihtiyacı hayvanların doğrudan otlatılması ile giderilebileceğine dikkati çekerek, "Bu süre, her ekolojik bölgede farklı olmakla birlikte, yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 150 gün olduğu belirlenmiştir. Bu süre dışında ise hayvanların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini farklı yemlerden karşılamaları gerekmektedir. Bu farklı yemlerden birisi de dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça kullanılan silaj yemidir. Silaj yapımında ülkemiz için akla gelen ilk bitki mısırdır" dedi.

Mısırın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla ekimi yapılan tarla bitkileri arasında yer aldığını belirten Aygül, Bursa'da geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 325 bin 32 ton mısır üretimi gerçekleşmiş olup 1 milyon 175 bin 499 tonu silajlık olarak değerlendirildiğini söyledi. Bu yıl toplamda 1 milyon 433 bin 339 ton mısır üretimi tahmin edildiğini kaydeden Aygül, bunun 1 milyon 241 bin 543 tonunun mısırın silajlık olarak değerlendirilmesi beklendiğini sözlerine ekledi.