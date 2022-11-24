Bursa Kestel'de çocuklara diş bakım seti

Bursa'nın Kestel ilçesinde yerel belediye, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için, Ağız ve Diş Sağlığı haftasında ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş bakım seti hediye etti.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alışanlığı kazandırmak için, ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş bakım seti hediye etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 6 bin öğrenciye diş bakım seti hediye eden Kestel Belediyesi, bu yıl 6 bin 500 diş bakım setini öğrencilere dağıttı.

Dağıtımın yıl içerisinde belirli periyotlar halinde tekrarlanacağının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bu uygulamaya kapsamında sınıfları tek tek dolaşarak onlara diş macunu ve diş fırçasından oluşan setleri hediye ettiklerini ve hepsinden diş fırçalama sözü aldıklarını söyledi.