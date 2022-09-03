Bursa Kestel'de Balkan Panayırı coşkusu

Bursa'nın Kestel Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle düzenlenen 8.Geleneksel Balkan Panayırı, büyük bir coşkuyla başladı.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle düzenlenen 8.Geleneksel Balkan Panayırı, Kestel Yeni Mahalle İlçe Stadyumu’nda büyük bir coşkuyla başladı.

Balkan lezzetlerinin yer aldığı yemek stantları, oyun ve lunapark alanlarının bulunduğu panayırın ilk gününde DJ Tuny, İnegöl BAL-GÖÇ Halk Dansları Topluluğu, Elvan Demir ve Rumeli Ekrem, sahne aldı.

Gecenin finalini gerçekleştiren Rumeli Ekrem, seslendirdiği balkan ezgileriyle alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Sevilen şarkıcı Rumeli Ekrem, alanı dolduran vatandaşlara ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkür etti.