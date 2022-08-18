Bursa kentsel dönüşümle hayat buluyor

Bursa'yı daha sağlıklı geleceğe taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’ndeki büyük dönüşüm projesine start verdi.BURSA (İGFA) - Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından geçtiğimiz aylarda Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkımlara başlamıştı.

Projenin ilk etabı olan Yiğitler Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nda çalışmalar, düzenlenen törenle start aldı. Bölge halkının yaşam kalitesini artıracak projenin birinci etabı kapsamında, 3 adanın tamamlanmasıyla toplamda 2340 konut, 245 dükkan ve 118 ofis inşa edilmiş olacak.

Yiğitler Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri, belediye bürokratları, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önemli bir projeye start verdikleri için heyecanlı olduklarını söyledi. 17 Ağustos depreminin yıldönümünü yaşadıklarını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, 45 saniye süren depremde binlerce can kaybettiklerini hatırlattı.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu ve Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu gibi 3’lü fay hattında yer aldığını belirten Başkan Aktaş, yakın tarihte Erzincan, Çaldıran, Gölcük-Düzce, Van, Bingöl, Elazığ ve İzmir’de yaşanan depremlerin bu işin önemini gösterdiğini belirtti. Bursa’nın da deprem kuşağında olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak olası bir depreme hazırlık mahiyetinde çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda imar planlarında güncellemeler ve gerekli yapılarda güçlendirmelerde bulunuyoruz. Üniversitelerimiz ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte ‘sismik tehlike haritaları gibi’ depremsellik çalışmaları yürütüyoruz. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’ hayata geçirilecek. Kentsel dönüşüm deyince, eski binayı yıkıp yeni bina yapmak algısı içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm, çok daha kapsamlı bir değişim sürecidir” diye konuştu.

Yaşanabilir ve çağdaş şehirleri kurmanın yolunun bilinçli kentsel dönüşümden geçtiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, bu kapsamda, Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. yıl mahallelerini kapsayan dönüşümün startını verdiklerini söyledi. Projenin 2. etap çalışmalarında ise Erdoğan Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak, Yıldırım ilçesinin önemli ulaşım akslarını Ankara Yolu Esenevler Kavşağı’na bağlayacaklarını söyleyen Aktaş, ikinci etapta da yaklaşık yüzde 80’lik orana ulaştıklarını kaydetti.

Kendilerini kentsel dönüşüm konusunda eleştiren muhalif parti ve belediyelerin kentsel dönüşüm adına 1 tane bile iş yapmadığını belirten Başkan Aktaş, kentsel dönüşüm kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin bir taraftan mevcut projeleri sonuçlandırdığını, diğer taraftan da yeni hedeflerin hayata geçmesi için çalıştığını ifade etti.

SICAKSU ELİ KULAĞINDA

İstanbul Caddesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 11.000 metrekarelik arazide toplam 193 adet konut, 118 adet ofis ve 30 adet dükkândan oluşan projenin hızla devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, yakın zamanda Beşyol Kavşağı’nın hayata geçirileceğini söyledi. Gaziakdemir-Alemdar mahallelerinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi’nin mülkiyet sıkıntısının çözülmesiyle hayata geçebilir hale geldiğini açıklayan Başkan Aktaş, 700 konut ve 92 dükkânın yer aldığı projenin TOKİ tarafından ihale edildiğini, maliyet artışlarından dolayı müteahhidin iş bıraktığını, yeni ihalenin eylül başında yapılarak sürecin tamamlanacağını ve inşaatların başlayacağını dile getirdi.

Sıcaksu bölgesinde yer alan sıcak su tesisine Bursalı bir iş adamının talip olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, plan değişikliklerinin yapıldığını ve çalışmaların kısa sürede başlayacağını anlattı.

Başkan Aktaş, “Burada ve diğer projelerimizde Büyükşehir Belediyesi ve Burkent olarak kesinlikle daire satmıyoruz. Bunların tamamını kentsel dönüşümde kullanacağız. Araştırmalara göre, 2014 yılı itibariyle dünya nüfusunun yüzde 54’ü kent yaşamını tercih etti. 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 75'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bursa nüfusunun da her yıl 50-100 bin arttığını unutmayalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, belirlediğimiz 1,5 milyon yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkarttık. Yıllardır konuşulan Gökdere’ye, kasım-aralık gibi büyük bir açılış töreni düzenleyeceğiz. Hemen yanı başında, Yıldırım Belediyesi’yle Anadolu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmasını da başlatacağız. Muhteşem bir proje ortaya çıkıyor. Balabanbey’de de Yıldırım’a hitap edecek millet bahçemizin çalışmaları başladı. Bursa, Türkiye’nin tüm şehirlerinden göç alarak büyümüş bir şehir. Sanayisiyle büyümüş bir şehir. Tüm yerel ve genel kadrolarımızla, zorluk ve sıkıntılara rağmen, insanların yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Millete dokunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Burkent ve diğer müteahhit firmalarla çok önemli dönüşüm projelerine imza atacağız. Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, Yiğitler Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’ndaki ilk harç ‘protokol üyeleri tarafından’ törenle döküldü.