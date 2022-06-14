Bursa Keles’te Müzeyyen Senar’ın köyü mahalleli kolları sıvadı

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi sakinleri, özellikle yaz aylarında günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu mahallelerinde camii avlusu ve muhtarlık binası ile yıkık virane hale gelen çeşmelerin tamiri için kolları sıvadı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyeti Divası, Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın doğum yeri olan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olması dolayısıyla mahalleli kolları sıvadı.

Gököz Mahallesi Muhtarı İdris Aydın, camii avlusu ve muhtarlık binasının bakımları ile yıkık virane hale gelen çeşmelerin tamiri için harekete geçen Gököz sakinlerinin Göközder Dernek Başkanı Hüseyin Seymen ile birlikte çalışmaları başlattığını söyledi.

Merkez caminin dış mekanlarında rutubetten dökülen sıva ve boya tamirleri ile pencere seviyesine kadar olan kısımlarına kalebodur kaplaması başta olmak üzere mahallede mevcut olan çeşmelerin oluklarının da değiştirildiğini anlatan Muhtar Aydın, cami tuvaletlerinin bozulan ön duvar kaplamaları ile tuvalet taşlarının değişiminin de yapıldığını belirterek, "Su depomuzdan fazla akan suyumuzu yene mahalle bulunan çeşmemize verdik. Gököz, hem turizm açısından, hem de Türk Sanat Müziği'nin duayeni ünlü sanatçımız Müzeyyen Senar'ın doğduğu mahalle olmasından ötürü ünlü bir mahalle. Sürekli yerli yabancı turistler gelip geziyor. Bizler mahallemizin daha düzenli olması için tadilat çalışlarımızı sürdürüyoruz. Bizlere destek olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve ekibine, hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtar Aydın ayrıca Gököz'e mutlaka Müzeyyen Senar Müzesi ve konuk evi yapılması gerektiğine dikkati çekerek, konuyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi vee Keles Belediyesi'ne gerekli müracaatların yapılarak yer gösterildiğini belirterek, "Umarım en kısa sürede bu büyük hizmet yapılır" diye konuştu.