Bursa Keles yolunu kullanan sürücüler dikkat!

Bursa Keles karayolunda Çaybaşı Mahallesi mevkiinde yapılan yol genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücüler uyarıldı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te Çaybaşı Mahallesi çıkışında yapılan yol genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücüler uyarıldı.

Kesilen çam ağaçları nedeniyle bazı bölgelerde yol tek şerite düşerken, bu yolu kullanan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.