Bursa Keles'te kanadı noktalı sirke sineğine 'tuzak'lar kuruldu

Bursa'nın Keles ilçesinde kanadı noktalı sirke sineği ile biyoteknik mücadele kapsamında tuzak dağıtımı yapıldı.BURSA (İGFA) - Meyve yetiştiriciliği için tehlike oluşturabilecek meyve sineklerinin en önemlilerinden biri olan Kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii (Matsumura)) ile biyoteknik mücadele kapsamında Keles'e bağlı Baraklı Mahallesinde, üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreni Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Keles İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Oruç ve Uludağ İhracaatçılar Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Hamit Aygül, kaliteli üretim yaparak, ürünlerin kimyasal ilaçlardan uzak, temiz ve kalıntısız içerikle piyasaya sunulmasının en önemli hedef olduğunu söyledi

İl Müdürü Hamit Aygül, meyve ve sirke sineği zararlılarıyla mücadele için yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen çalışmalarla özellikle Bursa'nın ihracat ürünleri olan Şeftali, Kiraz, Armut, Bursa Siyah İnciri ile mavi yemiş, çilek, ahududu, böğürtlen gibi ürünlerde Meyve sinekleri ve özellikle de Kanadı noktalı sirke sineği nedeniyle oluşabilecek ekonomik kayıpları önlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Projenin iki aşamalı olduğu Biyoteknik Mücadele ve Kültürel Mücadele yöntemlerinin uygulanması şeklinde yürütüleceğini ifade eden Müdür Aygül, kimyasal mücadele dışında mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilere benimsetilmesi çalışmalarına da başlandığını belirtti.

Proje kapsamında üreticilere dağıtılmak üzere bin 500 adet özel tuzak yaptırıldığını ifade eden Aygül, "Tuzaklarda kullanılmak üzere 500 litre elma sirkesi alımı yapıldı. Hasat artıklarının toplanması amacıyla da 3000 adet özel siyah poşet yaptırıldı. Kanadı noktalı sirke sineği ile ilgili çalışmalara Keles ilçemizde maviyemiş üreticilerimizin bahçelerinde başladık. Bursa'da yaklaşık 2500 dekarlık alanda maviyemiş üretimi yapılmakta olup, 2021 yılında 860 ton üretim gerçekleşmiştir. Bu sene üretimin 2 bin tonu aşmasını beklemekteyiz. Türkiye'deki toplam üretim kadar, Bursa üretim yapmış olacak. Bu sizlerin özverisi ile oluyor. Kanadı noktalı sirke sineklerinin yakalanmasında cezbedici olarak elma sirkesi kullanılacak" diye konuştu.

KANADI NOKTALI SİRKE SİNEĞİ (DROSOPHİLA SUZUKİİ (MATSUMURA)) NEDİR?

Avrupa'da son yıllarda birçok ülkede tespit edilmiş olup, Avrupa Birliği EPPO A2 listesinde yer alan önemli bir karantina zararlısı olan kanadı noktalı sirke sineği, diğer türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde beslenmektedir.

Meyve sinekleri yumurtalarını hasattan önce olgunlaşmış meyve içine bırakır. Yumurtadan çıkan larva meyve içinde beslenerek meyvenin yumuşamasına ve pazar değerinin düşmesine neden olur.