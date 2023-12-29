Bursa Keles'te 'İsmail Yeni' rüzgârı

Bursa'da İYİ Parti Keles Belediye Başkanı adayı İsmail Yeni, görkemli tanıtım ve açılış töreni ile kolları sıvadı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te mehter konseriyle coşkunun zirveye çıktığı programda konuşan İYİ Parti Keles Belediye Başkan adayı İsmail Yeni, “Bu çetin coğrafyanın bağrından doğmuş bir kardeşiniz olarak, artık tek bir amacım var o da Kelesli hemşerilerimin hizmetkarı olmaktır” dedi.

“Ben ne bir makam peşindeyim, ne de bir koltuk kazanmanın derdindeyim” diyen Yeni, “Benim tek derdim var; O da doğup büyüdüğüm Keles’imize Allah nasip ederse hizmet yoluyla borcumu ödemektir” diye konuştu.

Programa; İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Orkun Özeller, ilçe başkan ve belediye başkanı aday adayları, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, gençlik kolları başkan ve üyeleri ile partililer ve çok sayıdaki vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Keles İlçe Başkanı İzzet Kaya’nın ev sahibi olarak yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan program İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu’nun yerel seçimlere yönelik verdiği umut mesajıyla devam etti. Hasanoğlu, “31 Mart’ta, yerel seçimlerde özü başımıza vereceğimiz mücadelenin sürpriz bir sonucu olacak” dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise İsmail Yeni’nin “Daima yeni daima ileri" sloganıyla dikkat çekerek, milletin bu seçimde bir birinin kuyruğuna takılmak zorunda olan partileri değil, hür ve müstakil siyaseti tercih eden İYİ Parti’yi seçeceğine inandığını vurguladı. Türkoğlu, “Keles’in nüfusunu son 22 yılda 25 binden 10 bine düşürenlere, inanıyorum ki Kelesliler en büyük cezayı sandıkta kesecekler” ifadelerini kullandı.