Bursa Keles'te buğdayın atasına sertifikalı üretim
Bursa'da proje kapsamında Keles ilçesinde siyez buğdayı üreten 8 çiftçi, Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - İki yıl önce Bursa’nın dağ ilçelerinde başlayan üretim serüveninde önemli mesafe alındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tarımının yaygınlaştırılması için’ başlattığı projede önemli aşamaya gelindi. Proje kapsamında Keles ilçesinde siyez buğdayı üreten 8 çiftçi, Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası almaya hak kazandı.
Bir yıl geçerli olan sertifikalarla 100 dekar alanda yaklaşık 20 ton organik siyez buğdayı üretimi hedefleniyor.
Çiftçilere Organik Tarım Müteşebbis Sertifikalarını dağıtan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, özellikle dağ ilçelerinde kırsal kalkınmanın sağlanması ve köyden kente göçün önüne geçilmesi hedefiyle gerekli tüm çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Başkanvekili Çelik, sertifika almaya hak kazanan çiftçileri kutladı.
Hatırlanacağı gibi organik siyez buğday tohumlarını çiftçilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, hasat sonrası satın aldığı buğdaylardan elden edilen undan yapılan siyez ekmeklerini BESAŞ aracılığıyla Bursalıların hizmetine sunuyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4