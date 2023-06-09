Bursa kebabına 'coğrafi işaret' denetimi

Bursa'nın meşhur lezzeti olan Bursa kebabı, coğrafi işaret denetimlerine tabi tutuldu.BURSA (İGFA) - Geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olan Bursa sahip olduğu ve kendine özgü olan ürünlere yönelik coğrafi işaret tescil çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Sanayii Odaları, Belediyeler ve Ziraat Odaları yanı sıra Tarımsal Kooperatiflerin ortak çalışmaları sonucu Bursa'da Coğrafi İşaretli Ürün sayısı 26'ya ulaştı.

Ortak çalışmalar ile mevcut coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması yanı sıra tescil edilen ürünlere yönelik olarak denetleme çalışmaları da yapılıyor.

Bu kapsamda; Bursa ile özdeşmiş değerlerden olan Bursa Döner Kebabı'na yönelik denetim gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret denetimleri, Bursa kebabının geleneksel tarifine uygun olarak üretildiğini ve bu lezzetin kalitesinin korunduğunu gösterdi.

Denetime BTSO yetkilileri, Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ö. Utku Çopur, Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Aycan Çınar, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Esra Uzun ile teknik personel yanı sıra marka vekilleri de katıldı.