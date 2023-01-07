Bursa Karacabey’e itfaiye binası

Ekip ve ekipman destekleriyle itfaiye teşkilatını sürekli güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey’e de itfaiye binası kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binaları ile güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl 23 adet itfaiye aracı ile 50 adet traktör arkası yangın söndürme su tankerini hizmet filosuna dâhil eden Büyükşehir Belediyesi, 85 kişilik yeni itfaiye eri memur alımı çalışmalarını da tamamlama aşamasına getirdi.

Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, yeni itfaiye binası çalışmalarına da hız verdi. Orhaneli - Büyükorhan ile Keles - Harmancık itfaiye grubu binaları için gerekli çalışmaların startını veren Büyükşehir Belediyesi, Karacabey itfaiye binasının kaba inşaatını tamamladı. Karacabey Bayramdere yolu üzerinde inşa edilen toplam 940 metrekare inşaat alanına sahip binada 5 araçlık peron, lokal, eğitim salonu, spor salonu, mescit, ofisler, çamaşırhane ve yatakhane bulunuyor. İnşaatta fiziki gerçekleşme yüzde 75’i bulurken, Karacabey itfaiye binasının nisan ayı içinde hizmete açılması hedefleniyor.