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Bursa Karacabey’de sopalı kavga
GÜNDEM 10.08.2023, 10:41
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir pazar yerinde, pazarcıların sopalarla kavga etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.herkesduysun.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde pazarcılar birbirlerine sopalarla saldırdılar.
Olay Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bir pazar yerinde gerçekleşti.
İki kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Pazarcılar birbirlerine sopalarla saldırdılar ve saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayı gören vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
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