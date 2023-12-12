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Bursa Karacabey Türkiye'de en fazla yatırım alan ilçe oldu

GÜNDEM 12.12.2023, 12:41
Bursa Karacabey Türkiye'de en fazla yatırım alan ilçe oldu

Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan başkanlık dönemi boyunca Karacabey’e verdiği hizmetleri ve Hürriyet Köy meselesini detaylı şekilde anlattı. Başkan Özkan, göreve geldiklerinde ortaya koydukları 3T ve 3D vizyonlarıyla Karacabey'in Türkiye'de en fazla yatırım alan ilçe haline getirdiklerini söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - Sergen DURAK - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -  Karacabey, Bursa'nın 70 km batısında yer alan Bursa'ya bağlı bir ilçe. Bursa-Çanakkale, Bursa-Balıkesir ve İzmir karayollarının kavşak noktasında yer alması ilçenin önemini artıran önemli bir etken. Peki böyle önemli bir lokasyonda bulunan Karacabey’e, belediye başkanı neler kattı?

3T VE 3D VİZYONLARI KARACABEY’DEN…

Yerel yönetim anlayışlarını ifade etmek için 3T ve 3D viyonlarını ortaya koyduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 2014 yılında 3T ve 3D vizyonlarını ortaya koyarak yerel yönetim anlayışımızı ifade etmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye’ye mâl olan 3T vizyonuna göre Karacabey tarım ve hayvancılığın başkenti olarak değerlendirilen ilçe olduğunu ifade eden Başkan Özkan, "Biz bütün yumurtaları aynı sepete koymamak adına, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımız ama bunun yanında farklı değerleri de ortaya çıkarmak gerekir anlayışıyla tarımsal, turizm ve teknolojik yatırımlar olarak tabir edilen bir vizyon ortaya koymuştuk. Bu vizyon çerçevesinde Karacabey’e ilişkin projelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında 3D formülünü ortaya koyduk. Doğum, düğün ve defin dedik. Doğumdan ölüme kadar değerli Karacabeyli hemşerilerimizin yanında olmaya çalıştık. 2019 yılındaki adaylık sürecimizde de güçlü yatırımlar ve büyük hedefler dedik. Bu çerçevede hem hükümet nezdinde hem Bursa Büyükşehir Belediesi nezdinde yaptığımız çalışmalar neticesinde de Karacabey’i, nüfusa göre Türkiye’de en fazla yatırım alan ilçe haline getirdik. İddialıyız, mütevazi olmaya gerek yok. Bunu iftiharla dile getiriyoruz.” diye konuştu.

Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden bahseden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Biz göreve geldiğimizde genç kardeşlerimiz sürekli bize iş talebinde bulunuyorlardı. Biz de belediyenin bir istihdam kapısı olmadığını ifade ettiklerini kaydetti. 

ELEKTRİK ALTYAPISI EN SAĞLAM İLÇE KARACABEY

Karacabey Belediyesi'nin tüm kamu kurumlarıyla iyi bir iletişim içerisinde olduğunu belirten Başkan Özkan, UEDAŞ ile güzel temaslarının olduğunu, Karacabey’deki elektrik hatlarının yüzde 90’ının yer altına alındığını ve yetkililere göre elektrik altyapısı en sağlam ilçenin Karacabey olduğunu söyledi.

Altyapı çalışmalarını bitirdiklerini ve üstyapı çalışmalarını yaptıklarını belirten Başkan Özkan, “Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Eleştirileri göğüsledik ve birçok çalışmayı bitirdik" diyerek çalışmaları şöyle özetledi:

"Yeniköy sahil beldemiz var ve atıkların denize deşarj edilmesi söz konusu. BUSKİ sayesinde arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. İtfaiye hizmetleri büyükşehir marifetiyle gerçekleşiyor. Bizim itfaiye binamız yetersizdi. Ulaşımı çok kolay olan bir bölgede modern bir İtfaiye binası da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kültür merkezi ilçemizin büyük eksikliklerindendi ve tamamlandı. ‘Deniz ormanla güzeldir, Karacabey boğaz en güzeldir’ sloganıyla turizme kazandırmaya çalıştığımız Yeniköy sahillerinde de düzenleme yaptık. Mavi bayraklı Kurşunlu sahili var ve kadın plajı yaptık. Kamp ve karavan alanı yaptık. Karacabey’de araç sayımız çok fazla, 300 araçlık modern bir katlı otoparkı Karacabeyimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilikle ve tarımsal faaliyetle uğraşan bir ilçeyiz. Tarım Park projesi hizmete sunuldu ve çiftçilere tahsis edildi. Belediye hizmet yerleşkemizin olduğu yere yeni bir hizmet binası yaptık. Güneş enerjisi santrali kurduk. Araç parkımız hurda vaziyetteydi. 112 araçlık filomuzla halkımızın hizmetindeyiz. Mustafakemalpaşa’dan sonra en fazla köy sayısına ve yüzölçümüne sahip bir ilçe olduğumuz için yollarla ilgili yoğun bir talep var. Arazi ve köy yollarını yapabilmek için iş makinesine ihtiyaç var ve bu araçları satın aldık. Gençlik merkezi yaptık. 300 dönümlük devasa bir alan olan Karacapark’ı spor kompleksi yaptık. Düğün salonları kazandırdık. Spora ve sporcuya destek veriyoruz. Göreve geldiğimizde lisanslı sporcu sayısı 300’dü. Şu an lisanslı sporcu sayımız 11 bindir. Her evden bir lisanslı sporcu felsefesi ile hareket ediyoruz. Her branşta vatandaşlarımız spor yapıyor ve bu çalışmalar neticesinde herhangi bir ücret almıyoruz. Eski parkları yeniledik. Sanatçılarımızı ağırladık. Kültür gezileri gerçekleştirdik. Sünnet şölenlerini geleneksel hale getirdik. Sevgi mağazamızı açtık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine servis hizmeti veriyoruz. Deprem bölgesine de yardım aktardık. Aşevi kazandırdık ve her gün 1500 kişiye yemek dağıtıyoruz. Okullar, camiler, sağlık ocakları vb. kurumların bakımlarını yaptık. Alkollü mekanları şehir dışına taşıdık.”

Altyapı ile ilgili yolların bozukluğunun konuşulduğunu ifade eden ve belediye başkanı olarak en büyük eleştiriyi bu konudan aldığını belirten Başkan Özkan,  ‘Durmak yok yola devam’ felsefesiyle Karacabey’i daha üst notalara taşıma gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

HÜRRİYET KÖY MESELESİ NEDİR? MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM VAR MI?

Öte yandan Başkan Özkan, geçen aylarda gündemi oldukça meşgul eden Hürriyet Köy meselesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Yasası ile birlikte köy tüzel kişiliğinin gayrimenkulleri ilçe belediyelerine devredildiğini belirten Başkan Özkan, "Bu çerçevede devredilen arazilerden de bahsediyoruz. Bunlar dile getirilirken sanki o arazilerde tarım ve hayvancılık yapılıyor ve tarımsal faaliyetler engelleniyormuş gibi algı oluşturulmaya çalışıldı. Hürriyet Köylüleri ve muhtarı ile bir sorunumuz yok. O köyde yaşamayanlar bunu dile getirdi. Bir hanımefendi ile evlenmiş bir arkadaşın önderliğinde yapıyorlar. Saygı duyuyoruz fakat o araziler tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterebilecek araziler değildir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir iş yapmamız mümkün değil. Çalışmalar çeşitli kurumlarca yapıldı. Dava açtılar fakat biz o davaların hepsini kazandık hatta o arazilerin bir bölümüne, dışarıdan gelen bir vatandaş ilkel bir dam yapmış ve bedel karşılığında hayvancılık faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışmış fakat o köyde yaşayan insanların ekili arazilerine zarar verince biz yargı yoluyla bu arkadaşın tahliyesini sağladık. Bu noktada köylülerin ciddi anlamda bize desteği var. O arazilerin bir kısmı TEKNOSAB için bir bölümü hızlı tren istasyonu kurulması için ihale edildi. Onların fiili durumunu şöyle ifade edeyim: Biz Hürriyet Köylülerden bir şey almadık. Normalde o Tarım Bakanlığının uhdesinde olan bir arazidir. Bizim böyle bir hakkımız yok. Biz bunları alıyoruz size veriyoruz da diyemeyiz, böyle bir usül yok. Kamulaştırılır, başka proje yapılır onu bilemem ama biz bunu Karacabey’e kazandırdık. Hukuki hakkımızı aradık ve bu mücadelenin sonucunda davaları kazandık. Bakanlıktan, Karacabey belediyesine geçince bu fırtınayı bir bardak suda koparmaya çalıştılar. Mevzuata aykırı bir durum yoktur.” diye konuştu.

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