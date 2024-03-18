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Bursa Karacabey Gölecik Barajı'nın yüzde 89'u tamamlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde milli ekonomiye 345 milyon TL katkı sağlayacak Gölecik Barajı ile ilgili DSİ'nin bölgedeki çalışmaları sürüyor.BURSA

GÜNDEM 18.03.2024, 09:24
Bursa Karacabey Gölecik Barajı'nın yüzde 89'u tamamlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde milli ekonomiye 345 milyon TL katkı sağlayacak Gölecik Barajı ile ilgili DSİ'nin bölgedeki çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bursa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayan DSİ,  Karacabey'de Gölecik Barajı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama ve içmesuyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı’nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacağını söyledi.

Gölecik Barajı’nda çalışmalar devam etmekte olup bu kapsamda şimdiye kadar yaklaşık 567 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirilerek; 84,50 m kotuna kadar gövde dolgusunun tamamlandığını kaydetti. Ayrıca eş zamanlı olarak; Enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları (84,50 m kotunda) yamaçlara doğru yükselerek devam ettirildiği belirtilirken, "Su Alma Şaftı cebri boruların montajı devam etmekte olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatı (88,00 m kotunda) sürdürülmektedir. Asansör / havalandırma şaftı (86,80 m kotunda) ve prekast merdiven imalatına (88,00 m kotunda) da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmıştır. Son durumda fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 88,66 ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı.

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