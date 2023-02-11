Bursa Karacabey ekipleri deprem sahasında

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgelerine iş makinelerini ve ekipleri hızlı bir şekilde gönderdi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Bursa'nın Karacabey Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgelerine iş makinelerini ve ekipleri hızlı bir şekilde gönderirken, ekipler de bölgede yoğun şekilde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Malatya’da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan Özbay kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Karacabey Belediyesi ekipleri, deprem bölgelerinde AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerler ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, Tevfik Temelli Caddesi‘nde yıkılan Sevgi Apartmanı’nın enkazından 5 yaşındaki Furkan Özbay ve otizm hastası 11 yaşındaki Doğukan Özbay’ın yanı sıra yanlarındaki kedilerini de enkaz altından çıkarmayı başardı. Furkan ve Doğukan kardeşler, enkaz altından çıkarıldıktan sonra tedavileri yapılmak üzere ambulansla hastaneye götürüldüler.

Öte yandan, tüm Türkiye’de olduğu gibi Karacabey’de de deprem bölgelerine yönelik ilkyardım kampanyası hız kesmeden sürüyor. Karacabey’de halkın yoğun seferberliği ile toplanan ilkyardım malzemelerinin tırlar ve kamyonlarla deprem bölgelerine nakil işlemleri sürerken, Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgeye giden tırları tek tek uğurluyor.

Başkan Özkan, “Karacabey halkı, her zaman olduğu gibi devletinin ve milletinin yanında olmaya devam ediyor. Tüm hayırseverlere ve Karacabeyli hemşerilerime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.